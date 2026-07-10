Mete Adanır Kupası dostlukla başladı

KKTC U12 Milli Takımı, Samsun programı kapsamında Samsunspor U12 Takımı ile 1. Mete Adanır Dostluk Kupası’nda karşı karşıya geldi.

KKTC U12 Milli Takımı, Samsun programı kapsamında Samsunspor U12 Takımı ile 1. Mete Adanır Dostluk Kupası’nda karşı karşıya geldi.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Mete Adanır’ın anısını yaşatan organizasyon, dostluk ve kardeşlik ruhunun ön plana çıktığı anlamlı anlara sahne oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende sporculara madalya ve katılım sertifikaları takdim edilirken, iki takım gösterdikleri örnek mücadele dolayısıyla tebrik edildi. Organizasyona Samsunspor ve KTFF yetkilileri de katıldı.

İlk organizasyonun ardından Mete Adanır Kupası’nın her yıl düzenlenmesi için çalışmaların başlatıldığı belirtilirken, turnuvanın Türkiye ile KKTC futbolu arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmesi hedefleniyor.