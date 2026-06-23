Mete Tümerkan yazdı: Yeni plan için zemin yok

KIBRIS Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mete Tümerkan, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs için yeni bir çözüm planı hazırladığı yönündeki iddiaları kaleme aldı.

KIBRIS Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mete Tümerkan, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs için yeni bir çözüm planı hazırladığı yönündeki iddiaları kaleme aldı.

“Bu ortamda başarı şansı yok”… Yazısında “Belli ki Rum liderliği, her zaman olduğu gibi, Kişisel Temsilci Holguin’in temaslarıyla ilgili olgunlaşmamış ancak konuşulduğu anlaşılan bazı bilgileri Rum basınına sızdırdı.” ifadelerine yer veren Tümerkan, mevcut konjonktür içerisinde BM’nin ortaya koyacağı herhangi bir yeni planın konuşulabileceği bir siyasi zemin bulunmadığına dikkat çekti. Rum tarafının süreç içerisinde gerilimi artıracak, dengeleri bozacak yönde adımlar attığını anımsatan Tümerkan, “Tüm bunlar yaşanırken, böyle bir ortamda BM tarafından girişilebilecek herhangi bir çabanın başarı şansının olmayacağı açıktır.” dedi.

“Kimse kimseyi aldatmasın”… “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ‘yeni bir geçiş kapısı dahi açılamazken liderler Kıbrıs meselesini mi çözecek?’ diyerek durumu özetledi.” diyen Tümerkan, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Ankara’da bir araya geldiği Holguin’e Kıbrıs’ta en gerçekçi çözümün iki devlet temeline dayalı bir çözüm olduğunun bir kez daha anlattığına dikkat çekti. Tümerkan, “Sonuç itibarıyla BM’nin Kıbrıs konusunda yeni bir plan ortaya koyabileceği bir zemin bulunmuyor.” ifadelerini kullanarak, makalesini “Bu nedenle kimse boşuna kürek çekmesin, kimse de kimseyi aldatmasın.” şeklinde noktaladı.

Mete TÜMERKAN’ın yazısının tamamı: