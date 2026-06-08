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Mevlevi köyünde ormanlık alanda çıkan yangın zarara neden oldu

KIBRIS 23
Yayınlama: 08 Haziran 2026 Pazartesi 21:25 | Güncellendi: 09.06.2026 00:06 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 17.30 sıralarında çıkan yangın, polis, itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri ile askeri personelin ortak müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Mevlevi köyünde ormanlık alanda çıkan yangın zarara neden oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 17.30 sıralarında çıkan yangın, polis, itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri ile askeri personelin ortak müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 3 dönüm biçilmemiş arpa, 8 dönüm çamlık alan ile toplam 7 adet zeytin ağacı yandı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs