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9 Haziran 2026 Salı
Mevlevi köyünde ormanlık alanda çıkan yangın zarara neden oldu
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 17.30 sıralarında çıkan yangın, polis, itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri ile askeri personelin ortak müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 17.30 sıralarında çıkan yangın, polis, itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri ile askeri personelin ortak müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 3 dönüm biçilmemiş arpa, 8 dönüm çamlık alan ile toplam 7 adet zeytin ağacı yandı.
Kaynak:
Gündem Kıbrıs