Millet Bahçesi, görkemli Polis Mezuniyet Törenine ev sahibi oldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile KKTC halkına kazandırılan Millet Bahçesi, mimari yapısı ve çevre düzenlemesi ile birçok unsuru bünyesinde barındırıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile KKTC halkına kazandırılan Millet Bahçesi, mimari yapısı ve çevre düzenlemesi ile birçok unsuru bünyesinde barındırıyor.

Millet Bahçesi içerisinde bulunan Amfi Tiyatro Sahnesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ayrılmaz bir parçası olan Polis Genel Müdürlüğünün eğitim yuvası olan Polis Okulu Müdürlüğünde Temel Eğitimlerini tamamlayan Polis ve İtfaiye memuru adayları, dün akşam gerçekleştirilen görkemli törenle yemin ederek Polis Teşkilatı kadrosuna güç katmak üzere dahil oldular.

175 Polis ve 25 İtfaiye memuru adayının mezun olduğu törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker GÖRGÜLÜ ve Polis Genel Müdürü Ali ADALIER ile askeri ve polis yetkililerin yanı sıra, mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Coşkulu bir ortamda gerçekleştirilen Yemin ve Mezuniyet Töreni ile, KKTC halkına kazandırılan Millet Bahçesi, bu ve bunun gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi adına bir ilke tanıklık etti.

Tören öncesi Millet Bahçesi yerleşkesinin çevre temizliği Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından titizlikle yapılarak törene hazırlanıp, pırıl pırıl bir ortam yaratıldı.

Millet Bahçesi; hem benzer etkinliklerin yapılabilmesi, hem de vatandaşların sosyalleşmesi adına, vatandaşlarımızın kullanımına kazandırılmıştır.