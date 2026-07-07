Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Beşiktaş’a transfer olan Akçam’ı kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş’a transfer olan Atahan Akçam’ı kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş’a transfer olan Atahan Akçam’ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Tuncel, Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdürü Himmet Turgut, Hala Sultan İlahiyat Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Bahir Arnal, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu ile Zeki Akçam ve Ayşegül Akçam da hazır bulundu.

-Çavuşoğlu

Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Atahan Akçam’ın henüz 17 yaşında büyük bir sorumluluk üstlendiğini, buna rağmen, Beşiktaş gibi Süper Lig’de sürekli şampiyonluğa oynayan köklü bir takıma profesyonel olarak transfer olmasının ülke gençliği için iyi bir örnek teşkil edeceğine inandığını vurguladı.

Son yıllarda okul sporlarına büyük önem verdiklerini ve bu yatırımların meyvelerini görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, birçok branşta öğrencilerin Türkiye milli takım seviyesine yükseldiğini belirtti.

Genç sporculara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu; Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdürü Himmet Turgut’a, Beden Eğitimi Öğretmeni Bahir Arnal’a ve Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Tuncel’e gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, Atahan Akçam’ı tebrik etti ve yeni sezon için başarılar diledi.

-Tuncel

Kabulde söz alan KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Tuncel ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki spor branşlarını çeşitlendirme vizyonunu desteklediklerini ve hentbolun KKTC genelindeki okullarda yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Tuncel, “Atahan Akçam’ın bu transferi bizim için tarihi bir olaydır ve diğer çocuklarımızı da motive edecektir” dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Bahir Arnal’ın öğrencileriyle yakından ilgilenmesinin bu başarıda büyük payı olduğunu aktaran Tuncel, Arnal’ın yakın zamanda Türkiye U17 Hentbol Milli Takımı antrenörlüğüne seçildiğini ve Hırvatistan’daki şampiyonada KKTC’li iki öğrenciyle birlikte milli takımda görev aldığını hatırlattı.

Tuncel, sadece hentbolda değil tüm branşlarda çocukların önünün açılması ve Türkiye milli takımlarında yer alabilmeleri için her türlü kolaylığın sağlanması gerektiğini vurguladı.

-Turgut

Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdürü Himmet Turgut da, spor alanında öğrencilere verdikleri desteklerin süreceğini ifade ederek, okullarında tüm spor branşlarında çok yetenekli öğrenciler bulunduğunu belirtti.