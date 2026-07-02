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Milli Olimpiyat Komitesi spora katkı sağlayan isimleri ödüllendirdi

KIBRIS 12
Yayınlama: 02 Temmuz 2026 Perşembe 16:28 | Güncellendi: 02.07.2026 16:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi&#8217;nin (MOK) 23 Haziran Dünya Olimpiyat Günü dolayısıyla düzenlediği ödül töreninde, ulusal ve uluslararası alanda spora katkı sağlayan isimler ödüllendirildi.
Milli Olimpiyat Komitesi spora katkı sağlayan isimleri ödüllendirdi

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin (MOK) 23 Haziran Dünya Olimpiyat Günü dolayısıyla düzenlediği ödül töreninde, ulusal ve uluslararası alanda spora katkı sağlayan isimler ödüllendirildi.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki Pasha Otel’de düzenlenen törende GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Spor Koordinatörü Türkay Akpınar, “En İyi Yönetici” Olimpizm Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Törende ayrıca spor camiasından çeşitli isimlere Olimpizm Özel Ödülleri ile fair-play ödülleri takdim edildi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi