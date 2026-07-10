10 Temmuz 2026 Cuma
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Milyonluk dolandırıcılığın eşiğinden döndü!

MAGAZİN 14
Yayınlama: 10 Temmuz 2026 Cuma 01:48 | Güncellendi: 10.07.2026 00:52 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Usta oyuncu Halil Ergün, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.
Milyonluk dolandırıcılığın eşiğinden döndü!

Usta oyuncu Halil Ergün, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.

Şüpheliler, kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini ve mal varlığının tehlikede olduğunu öne sürerek Ergün’ü günlerce telefonla yönlendirmeye çalıştı.

Yaklaşık üç gün boyunca psikolojik baskıya maruz kaldığını anlatan Ergün, komşusunun oğlunun durumu fark etmesiyle dolandırıcılık girişimini öğrendi.

Birlikte karakola giden sanatçı, büyük bir mağduriyet yaşamaktan son anda kurtulduğunu belirterek benzer yöntemlere karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi