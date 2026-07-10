Milyonluk dolandırıcılığın eşiğinden döndü!

Usta oyuncu Halil Ergün, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.
Şüpheliler, kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini ve mal varlığının tehlikede olduğunu öne sürerek Ergün’ü günlerce telefonla yönlendirmeye çalıştı.
Yaklaşık üç gün boyunca psikolojik baskıya maruz kaldığını anlatan Ergün, komşusunun oğlunun durumu fark etmesiyle dolandırıcılık girişimini öğrendi.
Birlikte karakola giden sanatçı, büyük bir mağduriyet yaşamaktan son anda kurtulduğunu belirterek benzer yöntemlere karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.