Mısır’dan Dünya Kupası’nda tarihi zafer!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1’lik eşitlikle tamamlanan maçta Mısır, Avustralya’yı penaltılarda 4-2’lik skorla yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda oynanan karşılaşmada Avustralya ile Mısır mücadele etti.
ABD’nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 1-1’lik eşitlikle tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
Mısır, seri penaltı atışları sonucunda Avustralya’ya 4-2’lik üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
Avustralya’nın golünü 55’te Mohamed Hany (kendi kalesine) atarken, Mısır’ın sayısı ise 13. dakikada Emam Ashour’dan geldi.
MISIR, SON 16’DAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Mısır’da Mahmoud Saber, Rabia Ramy, Mohamed Salah ve Hossam Abdelmaguid kullandıkları penaltıları ağlarla buluşturdu.
Avustralya’da ise Jackson Irvine, Awer Mabil penaltıyı gole çevirirken Harry Souttar, Lucas Herrington ise penaltıdan yararlanamadı.
Mısır, son 16 turunda Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçının galibiyle karşılaşacak.