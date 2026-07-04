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Mısır son 16 biletini kaptı

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Yayınlama: 04 Temmuz 2026 Cumartesi 02:54 | Güncellendi: 04.07.2026 01:25 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Avsutralya ile Mısır tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.
Mısır son 16 biletini kaptı

Avsutralya ile Mısır tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.

Dallas'ta oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Ashour sahneye çıktı ve Mısır'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Mısır'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Avustralya, 55. dakikada Hany'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitlik yakaladı.

Mücadelenin 90 dakikası bu skorla sona erdi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı.

Seri penaltı atışlarında Mısır, Avustralya'ya karşı 4-2'lik üstünlük sağladı ve Mısır son 16 biletini kaptı.

Mısır; son 16 turunda Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçını kazanan takım ile karşılaşacak.

Kaynak: Gündem Kıbrıs