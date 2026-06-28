MIT’de Türk bilim insanının da yer aldığı ekipten devrim niteliğinde yapay kas lifi

ABD’de yürütülen uluslararası bir bilimsel çalışma, robotik ve protez teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek önemli bir buluşa imza attı. MIT’de görev yapan Türk araştırmacı Özgün Kılıç Afşar’ın da yer aldığı ekip, elektrik akımıyla özel bir sıvı içinde hareket üreten yapay kas lifi geliştirdi.

ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapan Türk bilim insanı Özgün Kılıç Afşar’ın da aralarında bulunduğu araştırma ekibi, robotik ve protez teknolojilerinde çığır açabilecek “elektro akışkan kas lifi” geliştirdi.

ABD’de yürütülen uluslararası bir bilimsel çalışma, robotik ve protez teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek önemli bir buluşa imza attı. MIT’de görev yapan Türk araştırmacı Özgün Kılıç Afşar’ın da yer aldığı ekip, elektrik akımıyla özel bir sıvı içinde hareket üreten yapay kas lifi geliştirdi.

ROBOTİKTE YENİ NESİL “YAPAY KAS” DÖNEMİ

Science Robotics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre geliştirilen “elektro akışkan kas lifi”, geleneksel hidrolik sistemlerin aksine daha hafif, sessiz ve esnek bir yapı sunuyor. Araştırmacılar, bu teknolojinin özellikle protezler ve yumuşak robotik sistemlerde devrim yaratabileceğini belirtiyor.

Sistem, elektrik akımının özel bir sıvı içerisinde oluşturduğu çekim kuvvetiyle çalışıyor ve insan kasının doğal hareket mekanizmasını taklit ediyor.

TÜRK BİLİM İNSANINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Çalışmada yer alan Türk bilim insanı Özgün Kılıç Afşar, mevcut robotik sistemlerin genellikle ağır ve gürültülü mekanik yapılara dayandığını belirterek bu durumun taşınabilir ve hafif tasarımları zorlaştırdığını ifade etti.

Afşar, geliştirilen yeni yapının biyolojik kas sistemlerinden esinlenmediğini, aksine sıvı kontrolünü yapının içinde çözme zorunluluğundan doğduğunu vurguladı.

ZIT ÇALIŞAN LİFLERLE DOĞAL HAREKET MODELİ

Araştırma ekibinde yer alan Prof. Vito Cacucciolo ise yapay kas liflerinin insan kas sistemine benzer şekilde karşılıklı çalışan bir yapıda tasarlandığını belirtti. Buna göre bir lif kasılırken diğeri gevşiyor ve böylece doğal hareket benzeri bir sistem ortaya çıkıyor.

Cacucciolo, bu yapının robotik sistemlerde motor ihtiyacını azaltabileceğini ve daha esnek tasarımların önünü açacağını ifade etti.

İSKELET ÜZERİNE ENTEGRE EDİLEBİLECEK

Yeni teknolojinin en önemli avantajlarından birinin, geleneksel motor sistemlerine ihtiyaç duymadan doğrudan robot iskeletlerine entegre edilebilmesi olduğu belirtiliyor. Lif formundaki kasların eklemlerde toplanmak yerine tüm yapıya yayılabileceği ifade ediliyor.

Bu özellik, özellikle protez uzuvlar ve giyilebilir robotik teknolojiler için büyük bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

UZMANLARDAN “SESSİZ VE VERİMLİ” DEĞERLENDİRMESİ

Bağımsız uzmanlar ise geliştirilen sistemin hareketli parça içermemesi nedeniyle tamamen sessiz çalıştığına dikkat çekiyor. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden (EPFL) Prof. Herbert Shea, bu özelliğin özellikle protez cihazlar ve destekleyici giyilebilir teknolojiler açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

GELECEĞİN ROBOTİK TEKNOLOJİLERİNE AÇILAN KAPI

Uzmanlara göre elektro akışkan kas lifleri, yalnızca robotik alanında değil, tıp ve rehabilitasyon teknolojilerinde de yeni uygulamaların önünü açabilecek potansiyele sahip. Geliştirilen sistemin ilerleyen süreçte daha geniş ölçekli testlerle geliştirilmesi bekleniyor.