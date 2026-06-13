Muhteşem dönüş: Efsane raket Serena Williams kortlarda fırtına estirecek!

Tenis dünyasının efsane isimlerinden Serena Williams, Queen’s turnuvasında çiftler kategorisinden elenmesine rağmen çalışmalarına ara vermedi.
Partneri Victoria Mboko’nun diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmesinin ardından organizasyondaki yolculuğu sona eren Williams, Londra’da kalarak yoğun antrenman programını sürdürme kararı aldı.
Queen’s kortlarında üst üste antrenman seansları gerçekleştiren deneyimli sporcu, önümüzdeki hafta düzenlenecek Berlin turnuvasına en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.
23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, geri dönüş sürecinde formunu yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
44 yaşındaki eski dünya 1 numarası, Berlin’de Karolina Muchova ile birlikte çiftler kategorisinde mücadele ederek kortlara çıkacak.