MÜSİAD KKTC heyeti, Yılmaz ile bir araya geldi

MÜSİAD KKTC Heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi

MÜSİAD KKTC Heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi

MÜSİAD Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkanı Ramazan Gündoğdu ve Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztekin başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin de katıldığı görüşmede, MÜSİAD KKTC ile Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Oskar, Okan Hacı Ali ve Umut Vehid de hazır bulundu.

Görüşmede, MÜSİAD KKTC’nin yürüttüğü faaliyetler, iş dünyasına yönelik çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve projeleri ele alındı. Heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşkilatın mevcut çalışmaları hakkında bilgi verirken, KKTC’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ve geleceğe yönelik planlamalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, yatırım imkanlarının artırılması ve iş dünyası arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. MÜSİAD KKTC heyeti, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Büyükelçi Ali Murat Başçeri’ye teşekkür etti.