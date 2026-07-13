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13 Temmuz 2026 Pazartesi
Mustafa Paşa’nın ölüm sebebi açıklandı
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, Gazimağusa’da cumartesi günü evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Mustafa Paşa’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu belirtildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, Gazimağusa’da cumartesi günü evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Mustafa Paşa’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu belirtildi.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
Kaynak:
Gündem Kıbrıs