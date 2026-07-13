13 Temmuz 2026 Pazartesi
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Mustafa Paşa’nın ölüm sebebi açıklandı

KIBRIS 3
Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 18:32 | Güncellendi: 13.07.2026 16:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, Gazimağusa’da cumartesi günü evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Mustafa Paşa’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu belirtildi.
Mustafa Paşa’nın ölüm sebebi açıklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, Gazimağusa’da cumartesi günü evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Mustafa Paşa’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs