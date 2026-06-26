Naci Talat ölümünün 35’inci yıl dönümünde anıldı...

Anma törenine CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, milletvekilleri, MYK üyeleri, partililer ve Naci Talat’ın ailesi katıldı. Ölümünün 35’inci yılında kabri başında anılan Naci Talat’ın ailesi ve sevenleri, konuşmaların ardından anıt mezara çiçekler…

Anma törenine CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, milletvekilleri, MYK üyeleri, partililer ve Naci Talat’ın ailesi katıldı. Ölümünün 35’inci yılında kabri başında anılan Naci Talat’ın ailesi ve sevenleri, konuşmaların ardından anıt mezara çiçekler bıraktı. Anma töreninde, CTP Genel Başkanı ve aynı zamanda Naci Talat’ın kızı Sıla Usar İncirli ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabri başında konuşma yaptı.

İncirli: Çelikten bir iradeyle ayağa kalkıp mücadele etmeyi öğretti

CTP Genel Başkanı ve Naci Talat’ın kızı Sıla Usar İncirli anma töreninde yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin efsanevi genel sekreteri, sevgili babam Naci Talat’ı aramızdan ayrılışının 35. yılında, ailesi, dostları, mücadele arkadaşları, ona yürekleriyle, düşünceleriyle bağlanan ve aslında ondan hiç ayrılmamış gibi hisseden bizler yine bir Haziran sabahında bir aradayız.” diye konuştu. İncirli, Naci Talat’ı unutulmaz kılan esas noktanın düşüncelerinin hala yol gösteriyor olması, kararlı mücadelesi ve ilham vermesi olduğunu belirterek “Yaşamı boyunca bizleri birbirimize bağladı, Kıbrıs Türk halkını da birlikte tutacak ve geleceğine yön verecek siyasi hareketin liderliğini yaptı, düşünsel omurgasını kuranların başında yer aldı.” diye konuştu. “Karşısındaki kişiyi değil, karşısındaki haksızlığı ve yanlışlığı hedef aldı. Hapis gördü, yol arkadaşlarının sürgünlerini yaşadı, siyasi sahtekarlıkların en ağırlarına maruz kaldı. Ama sesi hep gür çıktı, enerjisi kitleleri harekete geçirdi, çelikten bir iradeyle ayağa kalkıp mücadele etmeyi öğretti.” ifadeleriyle konuşmasına devam eden İncirli, barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, sosyal adalet ve çözüm yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini vurguladı. Konuşmasının devamında Kıbrıs Türk halkının varlığına dayalı bir barış ve çözüm stratejisinin gittikçe daha önemli bir hale geldiğini vurgulayan İncirli, içinden geçtiğimiz kötü döneme de değindi.

“Değişimin yolu kararlı mücadelemiz ve kardeşlik cephemizden geçecek”

İncirli, kötü yönetim, yolsuzluk ve adaletsizliklere karşı toplumun değişim iradesini büyütmeye devam edeceklerini belirterek “Halkımızın arzu ettiği değişimin yolu kararlı mücadelemizden ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kardeşlik cephemizden geçecektir. Naci Talat’ın mirası akılla, örgütle ve kesintisiz mücadeleyle ilerleyecek” dedi. Konuşmasının sonunda babasının ‘’Bizler ülkemizin etrafında biriken sisli havayı dağıtarak tertemiz, dupduru bir havayı soluyacağız’’ sözlerini hatırlatan Sıla Usar İncirli, sözlerini “Naci Talat’ı mücadelesi, direnişi, ilkeleri, siyasi hedefleri ve gülümseyen gözlerle, meydanlardaki gür sesiyle, koskoca bir ülkeyi kucaklayan sevgi dolu yüreğiyle, sonsuz özlemle anıyoruz” şeklinde tamamladı.

Erhürman: Kıbrıs Türk siyasi tarihinde silinmez izler bıraktı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da anma töreninde yaptığı konuşmada, Naci Talat’ın kısa yaşamına rağmen geride bıraktığı değerler ve mücadele anlayışıyla Kıbrıs Türk siyasi tarihinde silinmez izler bıraktığını vurguladı. “İnsanın ne kadar uzun yaşadığı değil, geriye ne bıraktığı önemlidir” diyen Erhürman, Naci Talat’ı "efsanevi" yapan en önemli özelliğin, toplumun her kesimiyle doğrudan bağ kurabilmesi olduğunu belirtti. “Halka inanan bir liderden bahsediyoruz” ifadelerini kullanan Erhürman, Naci Talat’ın yalnızca kendi düşüncesini paylaşanları değil, toplumun tüm kesimlerini dinlemeyi ve anlamayı ilke edindiğini söyledi. Naci Talat’ın halkla kurduğu samimi ilişkiyi ve insani yönünü de anlatan Erhürman, onu en zor zamanlarda bile yüzünden eksik etmediği gülümsemesiyle hatırladığını söyledi. “Bütün bu özellikleriyle gerçekten de ‘efsanevi’ kelimesini hak eden bir lideri anıyoruz” diyen Erhürman, konuşmasını “Bugün bir kez daha kendisini saygıyla anıyorum ama en çok da sevgiyle anıyorum. Ruhu şad olsun” ifadeleriyle tamamladı.