Naci Talat Turnuvası’nda U10 heyecanı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat anısına bu yıl 28’incisi düzenlenen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası, U10 kategorisindeki karşılaşmalarla devam etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat anısına bu yıl 28’incisi düzenlenen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası, U10 kategorisindeki karşılaşmalarla devam etti.

Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası’nda oynanan maçlarda Gönyeli, Değirmenlik, Cihangir, Vadili, Doğan Türk Birliği, Göçmenköy, Küçük Kaymaklı ve GHE takımları mücadele etti. Minik futbolcuların sergilediği performanslar, izleyenlerden alkış aldı.

Ödülleri İncirli verdi

Karşılaşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde turnuvaya katılan tüm çocuklara madalya ve ödülleri CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli tarafından verildi. Organizasyonda, sporun birleştirici yönünü ve katılımın önemini vurgulamak amacıyla tüm sporcular eşit şekilde ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Sıla Usar İncirli, sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığını, birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü güçlendiren önemli bir değer olduğunu belirtti. Turnuvaya katılan tüm çocukları gösterdikleri mücadele nedeniyle kutlayan İncirli, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.