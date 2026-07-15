Nadir bulunan dinazor fosili 50,1 milyon dolara satılarak rekor kırdı

ABD’de düzenlenen müzayedede, yaklaşık 67 milyon yıllık bir Tyrannosaurus rex iskeleti 50 milyon 130 bin dolara alıcı bularak tarihin en pahalı fosili unvanını kazandı.

ABD’de düzenlenen müzayedede, yaklaşık 67 milyon yıllık bir Tyrannosaurus rex iskeleti 50 milyon 130 bin dolara alıcı bularak tarihin en pahalı fosili unvanını kazandı.

Yaklaşık 11,5 metre uzunluğa ve 3,8 metre yüksekliğe sahip olan Gus, bugüne kadar keşfedilmiş en büyük T. rex iskeletlerinden biri olarak kabul ediliyor. Fosil, kemik sayısı bakımından yüzde 61, kütlesel açıdan ise yaklaşık yüzde 80 oranında eksiksiz durumda.

137 santimetrelik devasa kafatasıyla dikkat çeken iskelet, ismini fosilin bulunduğu arazinin sahibi olan ve kazı çalışmaları devam ederken hayatını kaybeden sığır yetiştiricisi Gary “Gus” Licking’den alıyor.

New York’ta düzenlenen müzayede öncesinde 20 ila 30 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağı öngörülen Gus, telefonla katılan ve kimliği açıklanmayan bir alıcı tarafından rekor bedelle satın alındı.

Bundan önceki rekor, 2024 yılında milyarder Ken Griffin tarafından 44,6 milyon dolara satın alınan “Apex” adlı Stegosaurus fosiline aitti.

Bilim dünyası için kayıp endişesi

Paleontologlar, bu tür önemli fosillerin özel koleksiyoncuların eline geçmesinin bilimsel araştırmalar açısından büyük bir kayıp olduğunu savunuyor.

Bilimsel yayınlar, yalnızca halka açık ve erişilebilir müzelerde sergilenen örnekler üzerinde yapılan çalışmaları kabul ediyor.

Gus’ın üzerinde iyileşmiş kırık izleri ve ısırık yaraları gibi dinozorun yaşamına ışık tutacak pek çok önemli detay bulunuyor.

Ayrıca fosilin, her iki ayağının da neredeyse eksiksiz korunmuş olması gibi son derece nadir bilimsel özellikler taşıdığı belirtiliyor.

Telif haklarıyla gelen yeni bir ticari fırsat

Gus’ın satışını diğer fosillerden ayıran en önemli unsurlardan biri de “tam haklarıyla” birlikte satılmış olması.

Genellikle eksik kemikleri tamamlamak için diğer dinozorlardan kopyalanan parçalar kullanılırken, Gus tamamen bağımsız haklara sahip bulunuyor.

Bu durum, yeni sahibine iskeletin kalıplarını çıkarıp müzelere veya diğer koleksiyonerlere lisanslama ya da satma hakkı tanıyor.

Bilim dünyası ve meraklılar, şimdi gizemli alıcının bu eşsiz fosili bir müzede sergileyip sergilemeyeceğini merakla bekliyor.