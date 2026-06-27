Nalbantoğlu Hastanesi’nde bir ilk daha!

Dinçyürek, hastanede ilk kez iki akciğer kanseri hastasının robotik cerrahi yöntemiyle başarıyla ameliyat edildiğini belirterek, bu gelişmenin ülkede kanser cerrahisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Dinçyürek, hastanede ilk kez iki akciğer kanseri hastasının robotik cerrahi yöntemiyle başarıyla ameliyat edildiğini belirterek, bu gelişmenin ülkede kanser cerrahisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Robotik cerrahinin hastalara daha az ağrı, daha kısa iyileşme süresi ve daha düşük komplikasyon riski sunduğunu ifade eden Dinçyürek, “Ülkemizde kanser cerrahisinde robotik ameliyatların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte hastalarımıza daha iyi koşullarda, daha başarılı cerrahi hizmetler sunulması mümkün olacaktır.” dedi.

Robotik cerrahi programının kısa sürede önemli bir ivme kazandığını kaydeden Dinçyürek, 35 gün içerisinde robotik cerrahi yöntemiyle 34 başarılı ameliyat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Eğitimlerini tamamlayan hekimlerin farklı branşlarda da robotik cerrahi uygulamalarına başlayacağını belirten Dinçyürek, ameliyatı gerçekleştiren Nalbantoğlu cerrahi ekibe, hastane yönetimine ve sürece katkı sağlayan Prof. Dr. Alper Toker’e teşekkür etti.

Dinçyürek, bu tür ameliyatların artık ülkede rutin olarak başarıyla uygulanacağını vurgulayarak, bunun hastaların sağlığı ve tedavi süreçleri açısından önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağrı Cemaller ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki akciğer kanseri hastasının robotik cerrahi yöntemiyle başarıyla ameliyat edildiğini belirtti.

Bu başarının hayata geçirilmesine destek veren Sağlık Bakanlığı’na, hastane yönetimine ve ameliyatlara mentör olarak katılan Prof. Dr. Alper Toker’e teşekkür eden Cemaller, robotik cerrahinin günümüzde dünyanın en gelişmiş merkezlerinde akciğer kanseri tedavisinde tercih edilen yöntemlerden biri olduğunu ifade etti.

Cemaller, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez robotik yöntemle gerçekleştirilen akciğer kanseri ameliyatlarının başarıyla tamamlanmasından dolayı Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’e teşekkür ederek hastane yönetimini ve ameliyat ekibini kutladı.