NATO Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar

2026 NATO Ankara Zirvesi, savunma sanayii, ortak üretim ve askeri kapasitenin güçlendirilmesine yönelik kritik kararlarla tamamlandı.
2026 NATO Ankara Zirvesi, savunma harcamalarının artırılmasının ötesine geçerek mühimmat üretimi, hava savunma sistemleri, insansız teknolojiler, ortak üretim ve dijital altyapının güçlendirilmesine yönelik önemli kararlarla sona erdi.
Zirvede, Ukrayna-Rusya Savaşı ile Orta Doğu’daki gelişmelerin ittifakın güvenlik politikalarına etkisi öne çıktı.
Savunma sanayiinin NATO’nun caydırıcılık stratejisinin merkezine yerleştirildiği zirvede, ortak tedarik projeleri, dron ve karşı dron sistemleri, hava savunması ile lojistik kapasitenin artırılması kararlaştırıldı.
Türkiye ise savunma sanayii üretim gücü, teknoloji yatırımları ve ortak projelerde üstlendiği rolle NATO’nun yeni güvenlik mimarisinde stratejik konumunu pekiştirdi.