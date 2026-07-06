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NATO Ankara Zirvesi’nde ulaşım TOGG limuzinlere emanet

TÜRKİYE 11
Yayınlama: 06 Temmuz 2026 Pazartesi 14:51 | Güncellendi: 06.07.2026 13:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Ankara&#8217;da 36&#8217;ncı NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan kırmızı-beyaz renkteki TOGG limuzinler, ulaşım hizmetinde kullanılacak.
NATO Ankara Zirvesi’nde ulaşım TOGG limuzinlere emanet

Ankara’da 36’ncı NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan kırmızı-beyaz renkteki TOGG limuzinler, ulaşım hizmetinde kullanılacak.

36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 10 adet TOGG T10X’in limuzin modeli özel hazırlandı.

Yerli ve milli araçlar, NATO Zirvesi boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

 

Kırmızı-beyaz renkte NATO için özel hazırlanan 8 kişi kapasiteli limuzinler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek.

 

NATO Ankara Zirvesi'nde ulaşım TOGG limuzinlere emanet

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.

 

NATO Ankara Zirvesi'nde ulaşım TOGG limuzinlere emanet

 

Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi