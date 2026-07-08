NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı

NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisinde, müttefikler kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisinde, müttefikler kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

NATO Ankara Zirvesi'nde, bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılık" teyit edildi.

Sonuç bildirgesinde, müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisinde, müttefiklerin 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurduğu açıklandı. Bildiride, Avrupa müttefikleri ve Kanada’nın 2025 yılında temel savunma gereksinimlerine yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırdığı, Ukrayna’ya ise 2026 yılı için 70 milyar euro askeri teçhizat, yardım ve eğitim taahhüdünde bulunulduğu belirtildi.

NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisi, NATO’nun sosyal medya hesabından yayımlandı.

Bildiride, Kuzey Atlantik İttifakı devlet ve hükümet başkanlarının, Washington Antlaşması’nın 5. maddesi uyarınca kolektif savunmaya ve transatlantik bağa bağlılıklarını yeniden teyit etmek üzere Ankara’da toplandığı ifade edildi.

“One yapılan saldırı, hepimize yapılmış saldırıdır” vurgusunun yer aldığı bildiride, NATO’nun birlik, dayanışma ve kolektif gücünün, ittifaka üye özgür ve demokratik uluslardaki bir milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam ettiği kaydedildi.

“50 milyar dolardan fazla yeni alım duyuruyoruz”

Bildiride, Rusya’nın Avrupa-Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidi ile terörizm tehdidine karşı müttefiklerin Lahey savunma taahhüdünü yerine getirdiği belirtildi.

Avrupa müttefikleri ve Kanada’nın 2025 yılında temel savunma gereksinimlerine yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırdığı ifade edilen bildiride, bu yatırımların ihtiyaç duyulan yetenekleri sağlarken sanayi tabanını ve dayanıklılığı da güçlendirdiği kaydedildi.

Ankara’da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurulduğu belirtilen bildiride, kolektif üretim kapasitesinin genişletilmesi ve yeniliğin hızlandırılması için sanayiyle birlikte çalışılacağı vurgulandı.

Bildiride ayrıca, müttefikler arasında savunma ticareti engellerinin kaldırılması ve NATO ortaklıklarından yararlanılarak savunma sanayi iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması için çalışmaların süreceği ifade edildi.

“Daha güçlü bir NATO’da daha güçlü bir Avrupa”

Sonuç bildirisinde, “daha güçlü bir NATO’da daha güçlü bir Avrupa” hedefiyle modernize edilmiş bir ittifak inşa edildiği belirtildi.

Avrupa müttefikleri ve Kanada’nın, ABD ile birlikte çalışarak ittifakın savunması için daha büyük sorumluluk üstlendiği kaydedildi.

NATO’nun caydırıcılık ve savunmasının; nükleer, konvansiyonel ve füze savunma yeteneklerinin yanı sıra uzay ve siber varlıklarla desteklenen uygun bir karışıma dayandığı ifade edildi.

Bildiride, derin hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat yetenekleri dahil olmak üzere tüm alanlarda yetenek hedeflerinin gerçekleştirilmesine yatırım yapıldığı belirtildi.

Müttefiklerin birlikte çalışabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştirdiği ve güçlü yapay zeka modellerini benimsediği de bildiride yer aldı.

Ukrayna’ya 2026 için 70 milyar euro taahhüt

Bildiride, Ukrayna’nın transatlantik güvenliğe katkıda bulunduğu belirtilerek, müttefiklerin Ukrayna’nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına destek konusunda birlik içinde olduğu vurgulandı.

Avrupa müttefikleri ve Kanada’nın, Ukrayna’ya sağlanan güvenlik yardımının büyük çoğunluğunu ikili ve çok taraflı yollarla finanse ettiği ifade edildi.

Müttefiklerin, bu desteğin adil, öngörülebilir ve uzun vadede sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizdiği bildirildi.

Sonuç bildirisinde, müttefiklerin 2026 yılı için Ukrayna’ya 70 milyar euro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü verdiği, 2027 yılında da en az eşdeğer seviyelerin sürdürülmesine yönelik taahhütlerini teyit ettiği kaydedildi.

Avrupa Birliği’nin Ukrayna Destek Kredisi aracılığıyla Ukrayna’ya çok yıllı fon sağlama kararının da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İran’a Hürmüz Boğazı çağrısı

Bildiride, ittifakın stratejik rekabet, yaygın istikrarsızlık, hibrit tehditler ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam ettiği ifade edildi.

Müttefiklerin, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelediği bildiride, İran’a Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne tam olarak saygı gösterme çağrısı yapıldı.

Sonuç bildirisinde, Türkiye’ye ev sahipliği nedeniyle teşekkür edilerek, bir sonraki görüşmenin beklendiği ifade edildi.

NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisi, NATO'nun sosyal medya hesabından yayımlandı. Bildiri şu şekilde:

"Biz, Kuzey Atlantik İttifakı Devlet ve Hükümet Başkanları, Washington Antlaşması'nın 5. Maddesi uyarınca kolektif savunmamıza ve transatlantik bağa olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan İttifakımızdaki bir milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir . Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derecelik yaklaşımımıza olan bağlılığımızı sürdürüyoruz.

- Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidine ve terörizmin süregelen tehdidine karşı koymak için Müttefikler, Lahey savunma taahhüdünü yerine getiriyor. 2025 yılında, Avrupa Müttefikleri ve Kanada, temel savunma gereksinimlerine yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırdı. Yatırımlarımız, ihtiyaç duyduğumuz yetenekleri sağlarken, sanayi tabanımızı ve dayanıklılığımızı da güçlendiriyor.

- Bugün Ankara'da, 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışmaya kararlıyız. Müttefikler arasında savunma ticareti engellerini ortadan kaldırmak ve NATO'nun ortaklıklarından yararlanarak savunma sanayi derinliğini ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz .

- Geleceği inşa ediyoruz: daha güçlü bir NATO'da daha güçlü bir Avrupa – modernize edilmiş bir İttifak. Avrupa Müttefikleri ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak İttifakın savunması için daha büyük sorumluluk üstleniyor. NATO'nun caydırıcılığı ve savunması, uzay ve siber varlıklarla desteklenen nükleer, konvansiyonel ve füze savunma yeteneklerinin uygun bir karışımına dayanmaktadır. Savaş üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız . Silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma , yetkilendirme ve sürdürme ve derin hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, en son teknolojiler ve istihbarat yetenekleri de dahil olmak üzere tüm alanlarda yetenek hedeflerimizi gerçekleştirme yeteneğimize yatırım yapıyoruz . Birlikte çalışabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz.

- Ukrayna, transatlantik güvenliğe katkıda bulunmaktadır ve Müttefikler, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasında sarsılmaz desteğimizde birleşmiş durumdadır. Avrupa Müttefikleri ve Kanada, Ukrayna'ya sağlanan güvenlik yardımının büyük çoğunluğunu ikili ve çok taraflı yollarla finanse etmektedir. Müttefikler, bu desteğin adil, öngörülebilir ve uzun vadede sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizmektedir. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eşdeğer seviyeleri sürdürme konusundaki egemen taahhütlerini teyit etmektedir.

Bu amaçla, Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi aracılığıyla Ukrayna'ya çok yıllık fon sağlama kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

- İttifak, daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır.

- Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz.