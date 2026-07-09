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NATO'dan Ankara'ya teşekkür mesajı

DÜNYA 14
Yayınlama: 09 Temmuz 2026 Perşembe 20:39 | Güncellendi: 09.07.2026 20:07 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Ankara'da iki gün süren NATO Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından NATO'nun resmi sosyal medya hesabından Türkiye'ye teşekkür mesajı yayımlandı.
NATO'dan Ankara'ya teşekkür mesajı

Ankara'da iki gün süren NATO Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından NATO'nun resmi sosyal medya hesabından Türkiye'ye teşekkür mesajı yayımlandı.

NATO'nun X hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürler, Ankara" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA'YI SİMGELEYEN İKİ FOTOĞRAF

NATO'nun paylaşımında, zirveye ev sahipliği yapan Ankara'yı simgeleyen iki fotoğraf yer aldı.

Görsellerden birinde Türk Yıldızları'nın gösterisi sırasında Ankara semalarında kırmızı ve beyaz duman izleri bırakan savaş uçakları ile bir cami yer alırken, diğerinde zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi görüldü.

Ankara, NATO liderler zirvesine ev sahipliği yaparken, ittifakın resmi hesabından yapılan bu paylaşım zirvenin kapanış mesajı oldu.

Kaynak: Gündem Kıbrıs