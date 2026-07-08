NATO Zirvesi'nde ikinci gün: 32 ülkenin lideri Türkiye'de

NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak nitelenen 36'ncı ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başladı.

NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak nitelenen 36'ncı ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başladı.

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan NATO Zirvesi için Ankara'da bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayan zirve, İttifak'ın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlendi.

00:12

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşleri onuruna verdikleri akşam yemeğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle, devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerini resmi akşam yemeğinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde, bu önemli zirvenin, diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

22:35

RESEPSİYON SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde verilen yemek sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yemeğin sona ermesiyle birlikte Ankara’da konaklayacağı otele geçti.

19:28

ERDOĞAN ÇİFTİ LİDERLERİ KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, düzenlenecek resepsiyon için Beştepe'de NATO liderlerini karşıladı.

19:24

ERDOĞAN'DAN TRUMP'LA GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesine dair 1 dakikalık bir video paylaştı. Erdoğan paylaşımında "NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum." dedi.

Paylaşımında, Türk ve ABD bayrakları ile Trump'ı karşılama törenine ilişkin görüntülere yer verildi.

19:09

MACRON ANKARA'DA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO zirvesi için Ankara'ya geldi. Macron, zirvesi öncesi Suriye'yeydi. Macron, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu.

19:12

ALMANYA VE DANİMARKA LİDERLERİ ANKARA'DA

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’i taşıyan uçaklar Ankara’ya iniş yaptı.

Merz ve Frederiksen’i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.

18:38

ANKA-3 NATO ZİRVESİ İÇİN UÇUYOR

Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız hava aracı, NATO Zirvesi için havalandı.

18:27

İNGİLTERE VE KARADAĞ BAŞBAKANI BAŞKENT'TE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi’ne katılım sağlamak üzere Ankara'ya geldi. Liderleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet karşıladı.

18:03

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEDEN İLK KARE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beştepe'de bir araya geldi.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan

Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da yer aldı.

17:45

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ ANKARA'DA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı Ankara'ya indi. Başbakan Sanchez'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.

17:34

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında baş başa görüşme sona erdi. Daha sonra heyetler arası görüşmelere geçildi.

16:02

TRUMP: CAATSA YAPTIRIMLARINI KALDIRIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe'de bir araya geldi.

Erdoğan ve Trump, F-35 satışı, KAAN uçaklarının motorları ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı:

"Bu konuda bir karar vereceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak. Ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz."

Trump, "Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar Cumhurbaşkanı'na büyük saygım var." şeklinde konuştu.