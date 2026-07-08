Netanyah'dan, Trump'a F-35 mesajı: "Ben olsam satmazdım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığına göre Netanyahu, F-35 satışının bölgedeki güç dengesini bozacağını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığına göre Netanyahu, F-35 satışının bölgedeki güç dengesini bozacağını savundu.

"TRUMP İLE BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞTÜM"

Netanyahu, Türkiye'ye F-35 satışı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile birden fazla kez görüştüğünü belirtti.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel dostluğuna işaret eden Netanyahu, buna rağmen Türkiye'nin ABD açısından dost bir ülke olarak değerlendirilemeyeceğini öne sürdü.

"BEN OLSAM SATMAZDIM"

Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduğunu dile getiren Netanyahu, "F-35'lerin satılması Orta Doğu'daki güç dengesini yok edecektir, çünkü bence Türkiye'nin saldırgan emelleri var. Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediklerini söylüyorlar. Ben olsam satmazdım." ifadelerini kullandı.

ASILSIZ İDDİALARINI SÜRDÜRDÜ

Netanyahu açıklamasında, Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ve Kıbrıs'ın yarısını işgal ettiğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanı ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e yönelik söylemlerini gündeme getirerek, bu konuyu ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmelerde de doğrudan dile getirdiğini söyledi.