Netanyahu hakkında tutuklama emri veren UCM başsavcısı Khan, görevden uzaklaştırıldı!

İngiltere Baro Standartları Kurulu, cinsel taciz iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’a geçici uzaklaştırma kararı verdi.

İngiltere Baro Standartları Kurulu, cinsel taciz iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’a geçici uzaklaştırma kararı verdi.

İngiltere’de Baro Standartları Kurulu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan hakkında yürütülen cinsel taciz iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında geçici uzaklaştırma kararı alındığını açıkladı. Kararın yürürlüğe girdiği belirtilirken, sürecin önümüzdeki haftalarda yapılacak değerlendirme duruşmasıyla yeniden ele alınacağı bildirildi.

CİNSEL TACİZ İDDİALARI SONRASI SORUŞTURMA

Karim Khan hakkında, ofisinde görev yapan bir avukatla rızası dışında cinsel ilişkiye girdiği iddiaları üzerine 18 ay süren bir soruşturma yürütüldü.

Soruşturma sonucunda “görevi kötüye kullanma” tespitine varıldığı ve dosyanın ilgili üye devletlere iletildiği aktarıldı.

BSB’DEN GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA KARARI

İngiltere Baro Standartları Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Karim Khan hakkında verilen geçici uzaklaştırma kararının derhal yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Kararın, önümüzdeki 4 hafta içinde Geçici Uzaklaştırma Kurulu tarafından düzenlenecek bir duruşmada yeniden değerlendirileceği belirtildi.

ÜYE DEVLETLER OYLAMAYA HAZIRLANIYOR

UCM’nin yönetim organı tarafından hazırlanan raporun 125 üye devlete gönderildiği, bu kapsamda Karim Khan’ın görevden alınmasına yönelik olası bir oylamanın gündeme gelebileceği ifade edildi.

Sürecin uluslararası hukuk çevrelerinde dikkatle takip edildiği bildirildi.

NETANYAHU KARARI SONRASI GELEN SÜREÇ

Karim Khan’ın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran isim olduğu hatırlatıldı.

Söz konusu gelişmelerin ardından yürütülen disiplin sürecinin, uluslararası düzeyde tartışmalara neden olduğu değerlendiriliyor.

KHAN SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

56 yaşındaki Karim Khan’ın kendisine yöneltilen tüm cinsel taciz suçlamalarını reddettiği ve sürecin hukuka uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini savunduğu belirtildi.

Soruşturmanın ve olası yaptırımların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.