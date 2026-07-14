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Ocak’ta transfer hareketliliği sürüyor

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Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 01:48 | Güncellendi: 13.07.2026 23:09 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
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Ocak’ta transfer hareketliliği sürüyor

 

 

AKSA Birinci Lig elibi Türk Ocağı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken kadrosunu önemli bir isimle daha güçlendirdi. Teknik Direktör Bayram Dağgül’ün raporu doğrultusunda harekete geçen Başkan Alper Özorun ve transfer komitesi, uzun süren görüşmelerin ardından Efe Kande transferini sonuçlandırdı.  Sarı-siyahlılar, DTB ile gerçekleştirilen görüşmelerde tüm konularda anlaşma sağlayarak Efe Kande’yi renklerine bağladı. Başarılı oyuncu, yeni sezonda Türk Ocağı’nın başarısı için ter dökecek.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi