Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı!

ABD’nin Wyoming eyaletinde bulunan Yellowstone Ulusal Parkı’nda yaşanan bizon saldırısı, parkta bulunan ziyaretçilere korku dolu anlar yaşattı.

ABD’nin Wyoming eyaletinde bulunan Yellowstone Ulusal Parkı’nda yaşanan bizon saldırısı, parkta bulunan ziyaretçilere korku dolu anlar yaşattı.

Bridge Bay Kamp Alanı’nda meydana gelen olayda, öfkeli bir erkek bizon (boğa bizon) bir turisti boynuzuyla havaya savurarak ağır yaraladı.

Olayı görüntüleyen Montana’nın Bozeman kentinden profesyonel fotoğrafçı Mike MacLeod, bizonun kamp alanına girdikten sonra son derece saldırgan davrandığını söyledi.

Torun kaçmayı başarırken yaşlı adam ağaçların arasında bizondan kurtulmaya çalıştı. Ancak öfkeli hayvan kısa sürede yetişti.

MacLeod, yerel basına “Bizon sol boynuzunu adamın kalçasına taktı ve onu havaya fırlattı. Adam tam bir takla attı ve yan tarafının üzerine düştü. Bizonun omuz yüksekliği yaklaşık 1.8 metreydi, adam ise onun da üzerine çıkacak kadar yükseğe savruldu” ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarına göre turist yaklaşık 2.5 metre yükseğe fırlatıldıktan sonra sert şekilde yere düştü ve ağır yaralandı.

Adam yere düştükten sonra bizon olay yerinden uzaklaşmadı. Yaralının başında bekleyerek başını sallamaya devam eden hayvanın yeniden saldırmasından endişe eden MacLeod, güvenli mesafeyi gözeterek dikkatini üzerine çekmeye çalıştı.

Olayın ardından yaralı turist sağlık ekiplerine teslim edilirken, ABD Ulusal Park Servisi henüz saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Saldırıya ilişkin görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı.