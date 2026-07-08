Öğle saatlerinde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi, 8 Temmuz Çarşamba günü bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu olacağını, öğle saatlerinden itibaren ise iç kesimlerde parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, 8 Temmuz Çarşamba günü bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu olacağını, öğle saatlerinden itibaren ise iç kesimlerde parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağını duyurdu.

Yapılan tahmine göre, iç kesimlerde yer yer kısa süreli sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgârın ise genel olarak güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış görülen bölgelerde ise zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.