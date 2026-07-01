Öğrenci taşımacılığı sektörünün haklı beklentisi: Emeğimizin karşılığı ödensin

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Berksan Bekir Akandere, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca öğrenci taşımacılığı hizmetinin eksiksiz yerine getirildiğini, buna rağmen Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait ödemeler ile teminat kapsamında kesilen 10 günlük ücretlerin hâlâ yapılmadığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Berksan Bekir Akandere, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca öğrenci taşımacılığı hizmetinin eksiksiz yerine getirildiğini, buna rağmen Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait ödemeler ile teminat kapsamında kesilen 10 günlük ücretlerin hâlâ yapılmadığını açıkladı.

Akandere, sektörün uzun süredir çözüm odaklı ve yapıcı bir tutum sergilediğini belirterek, artan maliyetlere rağmen fedakârlık yaptıklarını ifade etti. Geciken ödemelerin taşımacılar üzerinde ciddi mali yük oluşturduğunu vurgulayan Akandere, hak edilen ödemelerin ivedilikle yapılmasını talep etti.

Açıklamada, ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde öğrenci taşımacılığında kullanılan araçların ilgili makamların önüne çekileceği, anahtarların teslim edileceği ve demokratik hukuk devleti çerçevesinde yasal ve meşru eylemlerin hayata geçirileceği bildirildi.