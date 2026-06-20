Oğuz, Lefkoşa örgüt başkanlarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Dursun Oğuz, Lefkoşa ilçesine bağlı örgüt başkanlarıyla bir araya gelerek kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğuz, toplantıda hem ülke gündemindeki konuların hem de yaklaşan seçim sürecine yönelik çalışmaların değerlendir…

İçişleri Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Dursun Oğuz, Lefkoşa ilçesine bağlı örgüt başkanlarıyla bir araya gelerek kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğuz, toplantıda hem ülke gündemindeki konuların hem de yaklaşan seçim sürecine yönelik çalışmaların değerlendirildiğini ifade etti. Örgüt başkanlarının sahadaki gözlemlerini, vatandaşların beklenti ve taleplerini dinlediklerini kaydeden Oğuz, bölgelerde yürütülen çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi’nin en büyük gücünün halkla kurduğu güçlü bağ ve teşkilatların özverili çalışmalarından geldiğini vurgulayan Oğuz, örgütlerin görüşlerinin, önerilerinin ve sahadan aktardıkları bilgilerin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Oğuz'un paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Bugün Lefkoşa ilçemize bağlı örgüt başkanlarımızla bir araya gelerek kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik.

Toplantımızda hem ülkemizin gündemindeki konuları hem de yaklaşan seçim sürecine yönelik çalışmalarımızı değerlendirme fırsatı bulduk. Örgüt başkanlarımızın sahadaki gözlemlerini, vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini dinledik; bölgelerimizde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Ulusal Birlik Partisi’nin en büyük gücü, halkımızla kurduğu güçlü bağ ve teşkilatlarımızın özverili çalışmalarından gelmektedir. Bu nedenle örgütlerimizin görüşleri, önerileri ve sahadan getirdikleri bilgiler bizim için son derece değerlidir"