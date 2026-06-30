Oğuz: Polis Teşkilatımız ülkemizin en güvenilir kurumlarının başında geliyor

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 30 Haziran Polis Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Polis Teşkilatı’nın kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunması adına büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 30 Haziran Polis Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Polis Teşkilatı’nın kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunması adına büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

Polisliğin cesaret, fedakârlık, disiplin ve devlete bağlılığın en güçlü temsilcisi olduğunu ifade eden Oğuz, ülkenin dört bir yanında zor şartlar altında görev yapan polislerin gelişen ve çeşitlenen suçlarla mücadelede önemli başarılara imza attığını kaydetti.

Dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda da bu konuya değindiğini hatırlatan Oğuz, Polis Genel Müdürlüğü’nün ülkenin en güvenilir kurumlarının başında geldiğini belirterek, personel yetersizliğine rağmen teşkilatın büyük bir fedakârlıkla görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü ile yürütülen iş birliğinin eğitim, teknoloji ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını vurgulayan Oğuz, hükümet olarak polis teşkilatının daha güçlü bir yapıya kavuşması için teknik ve fiziki altyapının geliştirilmesi, araç ve ekipmanların yenilenmesi ile teknolojik imkânların artırılmasına yönelik yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Polis Örgütü Yasası vurgusu

Mesajında, uzun yıllardır ihtiyaç duyulan Polis Örgütü Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesinin önemli bir reform olduğunu belirten Oğuz, yeni düzenlemeyle polis teşkilatının çağın ihtiyaçlarına uygun, daha güçlü, etkin ve modern bir yapıya kavuşmasının önünün açıldığını ifade etti.

Yasanın teşkilatın kurumsal yapısını güçlendireceğini belirten Oğuz, düzenlemenin polislerin görevlerini daha etkin şekilde yerine getirmesine ve ülkenin güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

“Güvenli bir ülke, güçlü bir polis teşkilatıyla mümkündür.” ifadelerini kullanan Oğuz, hükümet olarak halkın huzur ve güvenliğini en öncelikli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini ve polis teşkilatının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mesajının sonunda görevleri uğruna hayatını kaybeden şehit polisleri rahmet ve minnetle anan Oğuz, gazilere şükranlarını sundu, emekli polis memurlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek görev başındaki tüm polis mensuplarının 30 Haziran Polis Günü’nü kutladı.