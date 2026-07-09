Okan Bayülgen: Sokağa çıkarsanız Kıbrıs halkına bayılırsınız

26. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Gazimağusa’da sahnelenen Devlerin Savaşı oyununun ardından konuşan Okan Bayülgen, kültür festivallerinin önemine dikkat çekti. Kıbrıs halkına övgüde bulunan Bayülgen, “Sokağa çıkarsanız, normal bir insan gibi halkın arasına karışırsanız Kıbrıs halkına bayılırsınız” dedi.

26. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Gazimağusa’da sahnelenen Devlerin Savaşı oyununun ardından konuşan Okan Bayülgen, kültür festivallerinin önemine dikkat çekti. Kıbrıs halkına övgüde bulunan Bayülgen, “Sokağa çıkarsanız, normal bir insan gibi halkın arasına karışırsanız Kıbrıs halkına bayılırsınız” dedi.

Nihal Usanmaz’ın yönettiği, Okan Bayülgen ile Celal Kadri Kınoğlu’nun rol aldığı Devlerin Savaşı, Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu.

Gösterimin ardından açıklama yapan Bayülgen, kültür festivallerinin düzenlenmesinin kolay olmadığını vurguladı.

İki yıl önce Richard oyunu için de Kıbrıs’a geldiğini hatırlatan Bayülgen, büyük prodüksiyonların taşınmasının oldukça zor olduğunu belirtti. Oyunun çok sayıda oyuncu, dekor ve teknik ekip gerektirdiğini ifade eden sanatçı, Fakat Sinan (Ufuk Nergis) ve Gazimağusa Belediyesi‘nin desteği sayesinde Kıbrıs’ta sahne alabildiklerini söyledi.

“KIBRIS HALKINA BAYILIRSINIZ”

Kıbrıs’ı sevdiğini dile getiren Bayülgen, bugüne kadar adaya genellikle iş nedeniyle geldiğini belirtti. Otellerin dışına çıkıp halkla bir araya gelmenin Kıbrıs’ı gerçekten tanımayı sağladığını söyleyen Bayülgen, şu değerlendirmede bulundu:

“Sokağa çıkarsanız, plaja gitmek ya da tarihi yerleri gezmekten öte, normal bir insan gibi halkın arasına karışırsanız Kıbrıs halkına bayılırsınız”

Bayülgen’in sözleri, festival izleyicilerinden de büyük ilgi gördü.

Devlerin Savaşı oyunu 8 Ağustos’ta, Aydın Kuşadası’nda Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.