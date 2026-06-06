Okçular hedefe atacak

KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Açık Alan Okçuluk Yarışması, 14 Haziran 2026 Pazar günü Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Açık Alan Okçuluk Yarışması, 14 Haziran 2026 Pazar günü Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Süper Minik, U13 A, U13 B, U15, U18, U21 ve Büyükler kategorilerinde yapılacak organizasyon, farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirecek. Yarışma, federasyonun Lefkoşa Açık Alan Tesisleri’nde saat 09.00’da başlayacak.

Okçuluk sporuna gönül veren sporcuların mücadele edeceği etkinlikte, rekabetin yanı sıra dostluk ve fair-play ruhunun da ön plana çıkması hedefleniyor. Yarışmaya katılmak isteyen sporcular için son kayıt tarihi 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 15.30 olarak açıklandı.

Başvurular, KKTC Okçuluk Federasyonu’nun resmi internet sitesi olan kktcof.org üzerinden yapılabilecek.