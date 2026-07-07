Okçular İskele’de tam isabet

54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında İskele Belediyesi ile KKTC Okçuluk Federasyonu iş birliğinde bu yıl 5.’si düzenlenen okçuluk yarışması İskele’de yoğun katılım ve büyük ilgiyle gerçekleştirildi.

54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında İskele Belediyesi ile KKTC Okçuluk Federasyonu iş birliğinde bu yıl 5.’si düzenlenen okçuluk yarışması İskele’de yoğun katılım ve büyük ilgiyle gerçekleştirildi.

Seyit Akşahin ve Arda Okur anısına düzenlenen yarışmada her yaştan sporcu katılarak farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti. Yarışma boyunca sporcular performanslarıyla beğeni toplarken, organizasyon renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Ödüller Sadıkoğlu ve Taydaş’tan

Yarışmada dereceye giren sporcular, başarılı performanslarıyla ödüle layık görüldü. Ödüller, İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Okçuluk Federasyonu Başkanı Serkan Taydaş, belediye meclis üyeleri ile Okçuluk Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

Ödül törende ayrıca İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından Seyit Akşahin ve Arda Okur’un ailelerine plaket takdim edildi. Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Uysal Oldaç da Sadıkoğlu’na okçuluk sporuna ve federasyona sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yarışmada dereceye giren sporcular ise şöyle;

Süperminik kız

1. Eylem Yiğit (KODOSD)

U13 A Olimpik Kadın

1. Eylül Yiğit (KODOSD)

2. Sevi Tunaboylu (KODOSD)

U13 A Olimpik Erkek

1. Ömer Kandil (MGA)

2. Sarp Taydaş (BAF)

3. Bogdan Ivanov (MGA)

U13 B Olimpik Kadın

1. Doğa Eşki (KODOSD)

2. Melek Osum (Tatlı Spor Kulübü)

U13 B Olimpik Erkek

1. Süleyman Babayit (KANTARA)

2. Doğukan Eşki (KODOSD)

3. Paşa Gezginci (BAF)

U15 Olimpik Kadın

1. Irmak Sekmen (BAF)

2. Nuray Kargılı (BAF)

3. Nehir Demirci (KODOSD)

15 Olimpik Erkek

1. Rüzgaz Rüstemoğlu (BAF)

2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)

3. Mustafa Doyguner (EŞE)

U15 Makaralı Erkek

1. Berkay Talaş (BAF)

U18 Olimpik Kadın

1. Gül Özkol (KODOSD)

2. Hatice Kübra Altınbaş (EŞE)

3. Hayal Hüsam (BAF)

U18 Olimpik Erkek

1. Azat Yalçın(KODOSD)

2. Asrın Harmancıklı (EŞE)

3. Mehmet CengizErdeş (EŞE)

U18 Makaralı Kadın

1. Aleyna Bakkal (EŞE)

2. Eliz Hannas (BAF)

U21 Olimpik Kadın

1. Sahra Havutçu (KANTARA)

2. Suay Kil (MGA)

3. Asal Sharafyektai (MGA)

U21 Olimpik Erkek

1. Mehmethan Bakkal (EŞE)

2. Okay Maşera (BAF)

U21 Makaralı Kadın

1. Zeynur Düzenli (BAF)

U21 Makaralı Erkek

1. Ekrem Başar (BAF)

Büyük Olimpik Kadın

1. Gülay Araz (BAF)

2. Elahe Varshosaz (Tatlı Spor Kulübü)

3. Burcu Güzer (KANTARA)

Büyük Olimpik Erkek

1. Kaan Aşık (KANTARA)

2. Erdem Yükselenler (KODOSD)

3. Borahan Yanardağ (KANTARA)

Büyük Makaralı Kadın

1. Güzin Bakkal (EŞE)

Büyük Makaralı Erkek

1. Uğur Hannas (FERDİ)

2. Mustafa Bakkal (EŞE)

3. Eray Merttürk (MGA)