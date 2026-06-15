Okçuların zirve yarışı nefesleri kesti

Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 2. Açık Alan Süperminik, U13 A, U13 B ve U15 Yarışmaları Okçuluk Federasyonu’nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle; Süperminik Kız 1. Eylem Yiğit (KODOSD) U13 A Kız 1. Eylül Yiğit (KODOSD) 2. Sevi Tunaboylu (KODOSD) U13 A Erkek 1. Ömer Kandil (MGA) 2. Sarp Taydaş (BAF) 3. Doğa Kaşot (KODOSD) U13 B Olimpik Kız 1. Melek Osum (KANTARA) 2. Doğa Eşki (KODOSD) U13 B Olimpik Erkek 1. Süleyman Babayit (KANTARA) 2. Talha Efe Altıntaş(MGA) 3. Paşa Gezginci (BAF) U15 Olimpik Kız 1. Irmak Sekmen (BAF) 2. Nehir Demirci (KODOSD) U15 Olimpik Erkek 1. Mayıs Acar (KODOSD) 2. Mustafa Doyguner (EŞE) 3. Ürün Çıralı (KODOSD) U15 Makaralı Erkek 1. Berkay Talaş (BAF)