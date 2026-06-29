Önal: Kamu maliyesinde sıkı disiplin şart

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, Meclis komitelerinde görüşülen yasa çalışmalarını değerlendirerek, kamu maliyesinde sıkı mali disiplinin korunması çağrısında bulundu.

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, Meclis komitelerinde görüşülen yasa çalışmalarını değerlendirerek, kamu maliyesinde sıkı mali disiplinin korunması çağrısında bulundu.

Önal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda Meclis’teki komitelerin yoğun çalıştığını görüyoruz. Bazılarına Bankalar Birliği adına görüşlerimizi aktarmak üzere biz de katılıyoruz.

Kamu maliyesinin parlak dönemlerini yaşadığını söyleyemeyiz. Aylık gelirlerinin aylık zorunlu giderlerini karşılamaya yetmediğini ve borçlanmak durumunda kaldığını, toplam devlet iç borç stoğunun her ay arttığını görüyoruz ve borçlanma ihtiyacının ilerleyen aylarda da devam edeceğini tahmin edebiliyoruz.

Komitelerde görüşülen yasaların bir kısmı kamu maliyesine ek gelir yaratma hedefi ile çalışılmış yasa tekliflerinden oluşuyor. Bu durumu anlıyoruz…

Anlamadığımız ve garip bulduğumuz şey, kamu maliyesinin yeterli kaynağı yok iken ve ek vergiler ile kaynak yaratılmaya çalışılırken aynı anda komitelerde kamu üzerine ek mali külfetler yükleyen yasalar üzerinde çalışılıyor ve ek yükler doğruran uygulamalar geliştiriliyor olması…

Bir ülkede bütçe gelirleri bütçe gidelerini karşılamıyorsa, o ülkenin yapması gereken sıkı mali disiplindir. Hem mali disiplinden sapar, kamu harcamalarını ve yükümlülüklerini artıracak ilave uygulamalar geliştirilirse kamu borçlanma ihtiyacı daha da artar, orta vadede ülkenin gelişmesine engel olacak bir borç canavarı yaratılır, kaynaklar bırakın altyapı yatırımlarını yaratılan borçların faizlerini bile karşılayamaz.

Önümüzde hem yerel hem de genel seçimlerin olması, kamu maliyesinin üzerine ek mali külfetler için gerekçe olamaz, olmamalı, sıkı mali disiplin korunmalı, yaratılan ek kaynaklar cari harcamalar için değil sadece ve sadece ülkemizin geleceği için zorunlu altyapı, üstyapı ve teknik yatırımlar için harcanmalı, orta ve uzun vadeli düşünülmeli, vergi verenler ve ilave yükümlülükler altına girecek vergi mükellefleri ödedikleri vergilerin doğru yerlerde harcandığını görmeli ve mutlu olmalılar.

Ödediği verginin doğru kullanılmadığını düşünen ve mutlu olmayan mükellef vergi vermemeye çalışır. Mutlu mükellef, vergisini öder, karşılığını aldığını bilir. Mutlu mükellefler yaratmak, devletin en büyük sorumluluklarından birisidir. Bence ülkemizdeki vergi ödememe yada vergiden kaçınma sorununun altında yeterli kamu hizmeti almadığı düşüncesi de önemli ölçüde var.

İster iktidar ister muhalefet olsun parlamenterlerimizden istediğimiz; sınırsız gaz yada petrol kaynaklarına sahip, her istediğimizi ödeyebilecek kadar bol para yaratabilecek bir ülke olmadığımıza göre, kaynaklarımızın çok kıt olduğunu ve kıt kaynaklarımızın doğru yerlerde harcanmasının en büyük sorumlulukları olduğunu unutmamaları…”