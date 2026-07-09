Online Sipariş Sisteminde Fiyat Değiştirerek 3 Bin 132 TL Sirkat Etti!

KIBRIS 9

Yayınlama: 09 Temmuz 2026 Perşembe 16:48 | Güncellendi: 09.07.2026 14:39 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı. Polis, 2026 yılı Ocak-Haziran ayları arasında Lefkoşa’da, İnönü Sokak Üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda çalışan zanlının, yemek sepetine ait online yemek siparişi sisteminde satın alınmış yemekler üzerinde fiyatlarda değişiklik yapara…

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı. Polis, 2026 yılı Ocak-Haziran ayları arasında Lefkoşa’da, İnönü Sokak Üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda çalışan zanlının, yemek sepetine ait online yemek siparişi sisteminde satın alınmış yemekler üzerinde fiyatlarda değişiklik yaparak toplam 3132 TL sirkat ettiğini söyledi. Polis, şikayetin 5 Temmuz’da yapıldığını, zanlının 8 Temmuz’da Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde ekonomik sıkıntılar yaşadığı için bu suçu işlediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının çalışma izinin iptal edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.