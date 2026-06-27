Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler Satranç Anı Turnuvası yapıldı

Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler Satranç Anı Turnuvası, bu yıl 14’üncü kez geniş katılımla gerçekleştirildi.

Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler Satranç Anı Turnuvası, bu yıl 14’üncü kez geniş katılımla gerçekleştirildi.

İskele Grand Sapphire Resort Hotel’de, Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği organizasyonunda, turnuva direktörü Ayşe Toygar yönetiminde ve İtimat sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, adanın farklı bölgelerinden sporcuları bir araya getirdi. Damla Boşnak’ın sunumuyla gerçekleşen turnuvanın açılış hamlesini merhum Orhan İtimat’ın kızı Meryem İtimat ile torunu Orhan İtimat yaptı.

Başhakemliğini Tolga Öztürk’ün üstlendiği turnuva; Minikler, Yıldızlar, Açık Kategori, 2015-2016 Doğumlular ve 2017-2018 Doğumlular olmak üzere beş kategoride oynandı. Kategorilerinde ilk beş sırayı alan sporcular ile en başarılı kız sporcular kupa ve plaketle ödüllendirilirken, turnuvayı tamamlayan tüm sporculara madalya verildi.

Anlamlı mesajlar verildi

Açılışta konuşan Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği Başkanı ve turnuva direktörü Ayşe Toygar ile Meryem İtimat, iş insanı merhum Orhan İtimat ile Şampiyon Melekler’i rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti. Konuşmalarda, onların hatıralarını yaşatmanın ve sporun birleştirici gücü etrafında çocuklar ile gençleri buluşturmanın önemine dikkat çekilirken, turnuvaya destek veren İtimat Ailesi’ne teşekkür edildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri, Meryem İtimat, Damla İtimat, Orhan İtimat, Kıbrıs Türk Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Öztürk, Şah-Mat Yönetim Kurulu Üyesi Serah Menteşe ile Şah-Mat Kültür ve Sanat Koordinatörü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu tarafından takdim edildi.

Dereceye giren sporcular

Minikler

1-Kaya Yeşilada

2-Karel Meşe

3-Arven Özgü

4-Alican Ertürk

5-Sarp Sonatlı

En iyi kız: Mila Avcı

Yıldızlar

1-Cihan Özönder

2-Salih İsmailov

3-Payan Ghasemli

4-İbrahim Kararkulle

5-Mustafa Özboltaşlı

En iyi kız: Zalihe Aslıhan Sayın

Açık Kategori

1-Arda Köle

2-Emir Tumbun

3-Destina Çıka

4-Kıvanç Özcömert

5-Ezgi Dimililer

2015-2016 Doğumlular

1-Mert Can Serim

2-Ali Özakcan

3-Hüseyin Filo

4-Arkın Köle

5-Karan Karakaşlı

En iyi kız: Hanife İşçioğlu

2017-2018 Doğumlular

1-Serp Mertel

2-Deniz Olurcan

3-Kemal Nacak

4-Kuzey Kulle

5-Aren Ersoy

En iyi kız: Petra Tanyolaç

Haber: Ahmet OGAN