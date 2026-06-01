Orta sahanın dinamosu Gençlik Gücü’nde devam dedi

Kıbrıs Türk futbolunun köklü kulüplerinden geçtiğimiz sezon tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğuna uzanan China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, orta sahanın dinamosu genç yıldız Mustafa Sakallı’yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Kıbrıs Türk futbolunun köklü kulüplerinden geçtiğimiz sezon tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğuna uzanan China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, orta sahanın dinamosu genç yıldız Mustafa Sakallı’yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı formayı daha önce de başarıyla giyen ve geçtiğimiz sezon elde edilen tarihi başarıda önemli rol oynayan Mustafa Sakallı ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi. Transferin bonservisiyle birlikte gerçekleştiği ifade edilirken, oyuncunun kulübe dönüşünden duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, sahadaki mücadeleci yapısı, karakteri ve kulübe olan bağlılığıyla öne çıkan Mustafa Sakallı’nın yeniden Gençlik Gücü ailesine katılmasının camia tarafından sevinçle karşılandığı vurgulandı.