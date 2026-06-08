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Osman Aşkın Bak: KKTC’yi Gururla Temsil Ettiler

KIBRIS 19
Yayınlama: 08 Haziran 2026 Pazartesi 15:25 | Güncellendi: 08.06.2026 21:39 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Bakan Bak, mesajında KKTC Milli Takımı’nın elde ettiği başarının büyük gurur yaşattığını belirterek, milli sporcuları tebrik etti.
Osman Aşkın Bak: KKTC’yi Gururla Temsil Ettiler

Bakan Bak, mesajında KKTC Milli Takımı’nın elde ettiği başarının büyük gurur yaşattığını belirterek, milli sporcuları tebrik etti.

Osman Aşkın Bak mesajında, “CONIFA tarafından düzenlenen 2026 CONIFA Avrupa Futbol Kupası’nda şampiyon olan KKTC A Milli Futbol Takımı’nı kutluyorum. İtalya’nın Como kentinde yapılan final müsabakasında, rakibi Padanya’yı 6-1 gibi bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldıran milli sporcularımıza, Kıbrıs Türk halkını en güzel şekilde temsil ettikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs