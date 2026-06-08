Osman Aşkın Bak: KKTC’yi Gururla Temsil Ettiler

Bakan Bak, mesajında KKTC Milli Takımı’nın elde ettiği başarının büyük gurur yaşattığını belirterek, milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında KKTC Milli Takımı’nın elde ettiği başarının büyük gurur yaşattığını belirterek, milli sporcuları tebrik etti.

Osman Aşkın Bak mesajında, “CONIFA tarafından düzenlenen 2026 CONIFA Avrupa Futbol Kupası’nda şampiyon olan KKTC A Milli Futbol Takımı’nı kutluyorum. İtalya’nın Como kentinde yapılan final müsabakasında, rakibi Padanya’yı 6-1 gibi bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldıran milli sporcularımıza, Kıbrıs Türk halkını en güzel şekilde temsil ettikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.