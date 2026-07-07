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Otel Çalışanı Müşterinin Odasından 4 Bin 900 Dolar Çaldı: Evinde Uyuşturucu da Bulundu

KIBRIS 6
Yayınlama: 07 Temmuz 2026 Salı 14:22 | Güncellendi: 07.07.2026 14:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Otelde çalışan 39 yaşındaki A.B.'nin, müşteri olarak konaklayan bir kişinin odasına kullandığı kartla girerek 4 bin 900 ABD doları nakit parayı çaldığı belirlendi.
Otel Çalışanı Müşterinin Odasından 4 Bin 900 Dolar Çaldı: Evinde Uyuşturucu da Bulundu

Otelde çalışan 39 yaşındaki A.B.'nin, müşteri olarak konaklayan bir kişinin odasına kullandığı kartla girerek 4 bin 900 ABD doları nakit parayı çaldığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlı A.B. tutuklandı. Şahsın ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis, zanlı hakkındaki "ev açma", "hırsızlık" ve "kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu" suçlarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs