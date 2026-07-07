Otel Çalışanı Müşterinin Odasından 4 Bin 900 Dolar Çaldı: Evinde Uyuşturucu da Bulundu

Otelde çalışan 39 yaşındaki A.B.'nin, müşteri olarak konaklayan bir kişinin odasına kullandığı kartla girerek 4 bin 900 ABD doları nakit parayı çaldığı belirlendi.

Otelde çalışan 39 yaşındaki A.B.'nin, müşteri olarak konaklayan bir kişinin odasına kullandığı kartla girerek 4 bin 900 ABD doları nakit parayı çaldığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlı A.B. tutuklandı. Şahsın ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis, zanlı hakkındaki "ev açma", "hırsızlık" ve "kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu" suçlarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.