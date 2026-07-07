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Otel çalışanı müşterinin parasını çaldı

KIBRIS 5
Yayınlama: 07 Temmuz 2026 Salı 16:13 | Güncellendi: 07.07.2026 14:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
İskele’de otel çalışanı, müşterinin odasından 4 bin 900 doları çaldı.
Otel çalışanı müşterinin parasını çaldı

İskele’de otel çalışanı, müşterinin odasından 4 bin 900 doları çaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pazar günü, İskele’deki bir otelde çalışan A.B.’nin (E-39) otelde müşteri olarak bulunan bir şahsın odasına kart ile girerek 4 bin 900 dolar çaldığı tespit edildi. Olayın  polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs tutuklanırken, şahsın evinde yapılan aramada ise yaklaşık 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi