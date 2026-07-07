Otel çalışanı müşterinin parasını çaldı

İskele’de otel çalışanı, müşterinin odasından 4 bin 900 doları çaldı.

İskele’de otel çalışanı, müşterinin odasından 4 bin 900 doları çaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pazar günü, İskele’deki bir otelde çalışan A.B.’nin (E-39) otelde müşteri olarak bulunan bir şahsın odasına kart ile girerek 4 bin 900 dolar çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs tutuklanırken, şahsın evinde yapılan aramada ise yaklaşık 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.