Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 30 Haziran 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da Taflan Sokak üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 30 Haziran 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da Taflan Sokak üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Kazada, Gülden Baytar Kuşcu (K-41), yönetimindeki HU 550 plakalı salon araç ile kuzey istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solunda bir apartman önünde park halinde bulunan araçların arasından kullanımındaki bisiklet ile yola giriş yapan H.A.U’ya (E-6) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan H.A.U, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Acil Durum Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Gülden Baytar Kuşcu tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.