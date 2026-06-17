Ötüken Köy Kadın Kursu’nun yıl sonu sergisi açıldı

İskele Belediyesi’ne bağlı Ötüken Köy Kadın Kursu’nda yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı dün akşam gerçekleştirildi.

İskele Belediyesi’ne bağlı Ötüken Köy Kadın Kursu’nda yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı dün akşam gerçekleştirildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan serginin açılışına Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, belediye meclis üyeleri, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

– Çavuşoğlu

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yaptı.

Eğitimin sadece okul sıralarında değil, yaşamın her döneminde devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, köy kadın kurslarının bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

– Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İskele Belediyesi olarak köy kadın kurslarına büyük önem verdiklerini kaydetti. Eserlerin sadece birer el işi olmadığını belirten Sadıkoğlu, serginin sabrın, gayretin, öğrenme isteğinin ve üretmenin değerini ortaya koymasının en güzel örneği olduğunu ifade etti.

“Üreten kadınların her zaman yanındayız.” diyen Sadıkoğlu, kursiyerleri ve eğitmenleri ortaya koydukları başarılı çalışmalar nedeniyle kutladı.

– Öztürk

İskele Milletvekili Yasemi Öztürk ise, kadınların üretkenliğinin ve yaratıcılığının sergide bir kez daha görüldüğünü belirterek, bu tür kursların hem kültürel değerlerin yaşatılmasına hem de kadınların kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

– Özyöre

Ötüken Köyü Muhtarı Turgut Özyöre de, köy kadın kurslarının sosyal yaşam açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek sergide emeği bulunan tüm kursiyerleri tebrik etti. Özyöre, Ötüken Köy Kadın Kursu’na katkılarından dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na da teşekkür etti.

– Arat

Ötüken Köy Kadın Kursu Eğitmeni Zeynep Horasan Arat ise, kursiyerlerin yıl boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, ortaya çıkan eserlerin sabrın, emeğin ve azmin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen sergide, Beyarmudu Belediyesi Judo Takımı ile Modern Çağdaş Koreografi Okulu gösteri yaparken, Royal Art Müzik ve Sanat Merkezi öğrencileri müzik dinletisi sundu.