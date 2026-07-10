Özbek: Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helal

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın bayrağı, Büyükçekmece’deki Şampiyonlar Anıtı’nda düzenlenen törenle göndere çekildi.

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın bayrağı, Büyükçekmece’deki Şampiyonlar Anıtı’nda düzenlenen törenle göndere çekildi.

Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, yöneticiler, eski futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı.

Taraftarların sevgi gösterileriyle karşılanan Dursun Özbek, elde edilen şampiyonluğun hak edilmiş bir başarı olduğunu belirterek yeni sezonda da aynı hedeflerle mücadele edeceklerini söyledi.

Taraftarlar ise tezahüratlarla transfer beklentilerini dile getirirken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir sezon temennisinde bulundu.