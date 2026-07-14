Özçınar’dan Katip Demir davasıyla ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in davasıyla ilgili olarak, hukuki sürecin en kısa sürede adil bir şekilde sonuçlanmasını temenni ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in davasıyla ilgili olarak, hukuki sürecin en kısa sürede adil bir şekilde sonuçlanmasını temenni ettiğini kaydetti.

Özçınar yazılı açıklamada, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Sayın Katip Demir’in yaşadığı hukuki sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini dün kendisini ziyaret ederek süreç hakkında bilgi alma fırsatı bulduğunu, verilen karara karşı istinaf yoluna başvurabileceğini öğrendiğini kaydetti. Katip Demir’e ve ailesine geçmiş olsun dileğini de ileten Özçınar, “Hukuki sürecin en kısa sürede adil bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum.” dedi.

Yerel yönetimlerin, hukukun üstünlüğüne, kamu hizmetinin sürekliliğine ve adalet ilkesine bağlı kurumlar olarak görevlerini sürdürdüğünü kaydeden Özçınar, “Devam eden hukuki sürece saygı duyuyor; tüm işlemlerin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil, tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğine olan inancımızı koruyoruz.” dedi.