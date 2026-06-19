Özel gereksinimli bireylerin istihdamı için ailelere bilgilendirme toplantısı yapıldı

Projenin en önemli hedefleri arasında, eğitimlerini tamamlayan özel gereksinimli bireylerin kafe ve restoranlarda istihdam edilerek çalışma hayatına kazandırılması yer alıyor. Bu amaçla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, eğitim alan gençlerin ailelerine özel sektörde istihdam edilmeleri halinde sahip olacakları haklar ve devlet destekleri hak…

Projenin en önemli hedefleri arasında, eğitimlerini tamamlayan özel gereksinimli bireylerin kafe ve restoranlarda istihdam edilerek çalışma hayatına kazandırılması yer alıyor. Bu amaçla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, eğitim alan gençlerin ailelerine özel sektörde istihdam edilmeleri halinde sahip olacakları haklar ve devlet destekleri hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit katılarak ailelere ve gençlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hoca ile Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı temsilcisi Yeşim Yağcıoğlu da yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Çobanoğlu Ballı ailelerin sorularını yanıtlarken, Çalışma Dairesi Müdürü Emrah Güven ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de toplantıda hazır bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, özel gereksinimli bireylere yönelik önemli destek mekanizmaları bulunmasına rağmen ailelerin zaman zaman yeterli bilgiye sahip olmadığını ya da çeşitli çekinceler taşıdığını belirterek, bu nedenle bir araya geldiklerini söyledi. Yeni Dünya +1 Kafe’nin hem özel gereksinimli bireylerin barista eğitimi aldıkları bir alan hem de eğitimi tamamlayan gençlerin özel sektöre hazırlandığı bir kafe olduğunu ifade etti. Harmancı, çalışma hayatına katılımın sosyal çevreyi genişlettiğini, özgüveni artırdığını ve bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirdiğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ortaya koyduğu inisiyatifin son derece değerli olduğunu belirterek, özel gereksinimli bireylerin çalışma hayatına katılmasının hem ekonomik hem de sosyal açıdan da büyük önem taşıdığını söyledi. Bakanlık olarak bu alanda çeşitli destekler sunduklarını ifade eden Hasipoğlu, özel sektörde özel gereksinimli birey istihdamını teşvik eden uygulamaların sürdüğünü ve işverenler için de cazip hale getirildiğini anlattı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise toplantının Yeni Dünya +1 Kafe’de yapılmasının anlamlı olduğunu belirterek ailelerin çekince duymaması gerektiğini söyledi. Özel gereksinimli bireylerin çalışma hayatına katılmalarının teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Kibrit, işsiz kaldıkları durumda mevcut haklarının korunmasının aileler açısından önemli bir güvence olduğunu ifade etti. Sosyal güvencenin önemine dikkat çeken Kibrit, özel gereksinimli bireylerin toplumun aktif bir parçası olarak kendi ayakları üzerinde durabilmelerinin en büyük hedef olduğunu kaydetti.