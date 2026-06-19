Özel gereksinimli bireylerin istihdamına yönelik ailelere bilgilendirme toplantısı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Milli Eğitim Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde özel gereksinimli bireylere yönelik yürütülen baristalık eğitimi programı kapsamında ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Milli Eğitim Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde özel gereksinimli bireylere yönelik yürütülen baristalık eğitimi programı kapsamında ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Yeni Dünya +1 Kafe’de gerçekleştirilen toplantıda, eğitim alan gençlerin ailelerine, özel sektörde istihdam edilmeleri halinde yararlanabilecekleri haklar ile devlet tarafından sağlanan destekler hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit katılarak ailelere ve gençlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı temsilcisi Yeşim Yağcıoğlu da yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Çobanoğlu Ballı toplantıda ailelerin sorularını yanıtlarken, Çalışma Dairesi Müdürü Emrah Güven ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de toplantıya katıldı.

Açıklamada, LTB Yeni Dünya +1 Kafe’de devam eden eğitimlerle özel gereksinimli bireylerin mesleki beceriler kazanmasının ve eğitimlerini tamamlayan bireylerin kafe ile restoranlarda istihdam edilerek çalışma yaşamına kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

– Harmancı

Toplantıda konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, özel gereksinimli bireylere yönelik önemli destek mekanizmaları bulunmasına rağmen ailelerin zaman zaman bu destekler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını veya çeşitli çekinceler taşıdığını belirterek, toplantının bu konularda bilgilendirme amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Yeni Dünya +1 Kafe’nin özel gereksinimli bireylerin barista eğitimi aldığı ve iş hayatına hazırlandığı bir merkez olduğunu ifade eden Harmancı, çalışma yaşamına katılımın bireylerin sosyal çevrelerini genişlettiğini, özgüvenlerini artırdığını ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirdiğini kaydetti.

– Kibrit

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de toplantının Yeni Dünya +1 Kafe’de düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirterek, ailelerin çocuklarının istihdama katılması konusunda çekince duymamaları gerektiğini söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin çalışma hayatına katılımlarının teşvik edilmesinin önemine işaret eden Kibrit, işsiz kalmaları halinde mevcut haklarının korunmasının aileler açısından önemli bir güvence oluşturduğunu ifade etti.

Sosyal güvencenin önemine dikkat çeken Kibrit, özel gereksinimli bireylerin toplumun aktif ve üretken bireyleri olarak kendi ayakları üzerinde durabilmelerinin en önemli hedeflerden biri olduğunu kaydetti.