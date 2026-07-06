Özersay’dan saldırıya tepki

KIBRIS 9

Yayınlama: 06 Temmuz 2026 Pazartesi 00:44 | Güncellendi: 06.07.2026 00:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ta darp edilerek ağır yaralanan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan KKTC vatandaşı için geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ta darp edilerek ağır yaralanan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan KKTC vatandaşı için geçmiş olsun dileklerini iletti. Özersay, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek yaralı vatandaşa acil şifalar diledi. Saldırının sorumlularının en kısa sürede bulunarak cezalandırılmasının benzer olayların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Özersay, Rum liderliği ve polisinin gecikmeden harekete geçerek failleri adalet önüne çıkarması gerektiğini ifade etti.