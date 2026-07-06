Özersay: Güney Kıbrıs'taki Saldırının Failleri Derhal Yakalanmalı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, yaralı vatandaşa acil şifalar diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, yaralı vatandaşa acil şifalar diledi.

Saldırının sorumlularının en kısa sürede tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Özersay, bunun benzer olayların tekrar yaşanmaması ve caydırıcılığın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kıbrıs Rum liderliği ile Rum polisini göreve çağıran Özersay, şiddet olayını gerçekleştiren kişilerin gecikmeksizin yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını ve gerekli cezaların verilmesini sağlamaları gerektiğini kaydetti.