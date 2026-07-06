6 Temmuz 2026 Pazartesi
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

Özersay: Güney Kıbrıs'taki Saldırının Failleri Derhal Yakalanmalı

KIBRIS 9
Yayınlama: 06 Temmuz 2026 Pazartesi 01:16 | Güncellendi: 06.07.2026 00:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, yaralı vatandaşa acil şifalar diledi.
Özersay: Güney Kıbrıs'taki Saldırının Failleri Derhal Yakalanmalı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, yaralı vatandaşa acil şifalar diledi.

Saldırının sorumlularının en kısa sürede tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Özersay, bunun benzer olayların tekrar yaşanmaması ve caydırıcılığın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kıbrıs Rum liderliği ile Rum polisini göreve çağıran Özersay, şiddet olayını gerçekleştiren kişilerin gecikmeksizin yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını ve gerekli cezaların verilmesini sağlamaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Gündem Kıbrıs