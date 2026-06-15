Özersay: “Kıbrıs Rum tarafı malların alım satımına moratoryum koydurtmaya çalışıyor”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum tarafının Kuzey Kıbrıs’taki mülkiyet işlemlerine moratoryum uygulanması için girişimde bulunduğunu belirterek, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) konusunda somut ve pratik düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum tarafının Kuzey Kıbrıs’taki mülkiyet işlemlerine moratoryum uygulanması için girişimde bulunduğunu belirterek, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) konusunda somut ve pratik düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre Özersay, Kanal T’de “Sabah Baskısı” programına katılarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) süreci ve TMK ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

TMK’nın kuruluş süreci hakkında bilgiler veren Özersay, TMK’nın tazminat, takas ve iade imkanları sunduğunu ifade etti. Özersay, Rum tarafının kuzeydeki malların alım satım ve geliştirme işlemlerinin dondurulması yönünde moratoryum talep ettiğini ifade eden Özersay, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin basit çoğunlukla bu konuda AİHM’den yorum istenmesi için çalışma başlatılması kararı aldığını söyledi.

Özersay, “Elbette sorular hazırlandıktan sonra konunun mahkemeye aktarılması için yeni bir oylama daha gerekecek ve orada üçte iki çoğunluğa ihtiyaçları var. Ancak bu çalışma boşuna yapılmıyordur. O gün geldiğinde Rum tarafının 30 rakamına ulaşması geçtiğimiz haftaya göre artık daha yüksek bir ihtimaldir. O nedenle toz pembe bir tablo çizmemek ama aynı zamanda felaket tellallığı da yapmamak gerekir. Gerçek şu ki henüz süreçte kaybetmiş değiliz ama son 20 yılın en kötü kararı çıkmıştır.” dedi.

– “Rum tarafı ekonomimizi boğmaya çalışıyor”

Özersay, Rum tarafının amacının “Kuzey Kıbrıs ekonomisini boğmak ve izolasyonu derinleştirmek” olduğunu savundu.

Moratoryumun uygulanması halinde KKTC ekonomisinin, özellikle inşaat sektörü ve bağlantılı sektörlerin büyük ölçüde duracağını söyleyen Özersay, “Çözüm istiyoruz diyen Kıbrıs Rum tarafının bu konularda bu kadar saldırgan, bu kadar siyaseti işin içerisine karıştırarak uğraş vermesi, uzlaşma arayışlarıyla örtüşmez.” ifadelerini kullandı.

Hükümeti de eleştiren Özersay, mülkiyetle ilgili düzenlemelerde sık ve geriye dönük değişiklikler yapılmasının hem içeride hem de uluslararası alanda güveni sarstığını ileri sürdü.

– “TMK mekanizmasına yeni ivme kazandırılabilir”

Özersay, TMK’ya tazminat ödemeleri için toplanan paraların nereye harcandığının açıklanmadığını savunarak, hükümetin bu konuda hesap verebilir olmadığını ve “Keyfi” davrandığını iddia etti.

TMK konusunda pratik ve uygulanabilir adımlar atılması gerektiğini belirterek, devletin tazminat yükünün hafifletilmesi amacıyla yatırımcılar için “Tartışmasız mal” yaratılması gerektiğini söyledi.

Bireyler veya şirketler arasındaki alım satımlarla ilgili düzenlemelerin TMK mekanizmasına dahil edilmesi ya da alternatif bir mekanizma oluşturulmasıyla yeni bir ivme yakalanabileceğini ifade eden Özersay, geçmişte mal sahibi olmayan ancak devletten kiralayan kişilerin eski mal sahibine tazminat ödeyerek mülkü kendi tapusuna geçirme imkâaının genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Özersay, aynı mekanizmanın Güney Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türklere ait mallar için de işletilmesi gerektiğini kaydetti; “Sadece çözüm halinde değil, çözümsüzlük durumunda da her iki halkın mülkiyet haklarına saygı gösterilmeli. Sadece bir tanesine değil, benzer çarelerin ve imkanların sunulması gerekir.” dedi.

– “HP merkezde güçleniyor”

Özersay, Halkın Partisi’nin ekonomi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere farklı alanlarda somut çözüm önerileri ortaya koyan bir siyasi parti olduğunu ifade etti.

HP’nin merkez siyasette güçlendiğini ve büyüdüğünü belirten Özersay, partiye son dönemde yapılan katılımların tesadüf olmadığını söyledi.